Dejan tras las rejas a presunto violador

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Durante el pasado mes de abril de este año, una menor de edad fue agredida sexualmente, cuando caminaba por un camino de terracería, en el municipio de Villa de Ramos. Tras el crimen, fue detenido un hombre, Eloy "N".

Durante las últimas horas, la Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso del señalado, por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada y violación agravada, en agravio de una persona menor de edad.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido en abril de 2026, cuando en un camino de terracería de la localidad La Dulcita, en Villa de Ramos, el imputado habría agredido sexualmente a la víctima.

Derivado de la denuncia presentada por la madre de la menor, agentes del Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y reunieron los datos de prueba para obtener la orden de aprehensión correspondiente, con lo cual, el señalado fue capturado por la Policía de Investigación (PDI) en la comunidad El Zacatón, de la misma demarcación

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En audiencia inicial, la Fiscalía expuso los argumentos y datos de prueba que permitieron al Juez de control resolver por la vinculación a proceso del imputado; asimismo, aprobó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que Eloy "N" permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social, en tanto avanza su proceso penal.