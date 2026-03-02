logo pulso
EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Derrapan motociclistas en la zona tének; dos jóvenes lesionados

Intentaron esquivar otra moto que les invadió el carril en el ejido Ojo de Agua

Por Huasteca Hoy

Marzo 02, 2026 07:56 a.m.
A
Derrapan motociclistas en la zona tének; dos jóvenes lesionados

CIUDAD VALLES. – Dos jóvenes resultaron lesionados luego de caer de la motocicleta en la que viajaban, presuntamente al intentar evitar el choque contra otra unidad que se atravesó a su paso en la zona tének.

El accidente ocurrió la noche del domingo en el ejido Ojo de Agua, contiguo a San Antonio Huichimal.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron auxilio a un adolescente identificado como Ehydi Martín C. y a Alejandro Pérez, quienes presentaban diversas lesiones tras salir proyectados hacia la orilla del camino.

De acuerdo con el relato de los afectados, circulaban sobre la vía cuando otra motocicleta les invadió el carril. Para evitar el impacto, el conductor maniobró bruscamente, pero perdió el control y ambos terminaron fuera de la carpeta asfáltica, entre la vegetación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El presunto responsable se retiró del lugar y no fue identificado.

Debido a las lesiones que presentaban, los jóvenes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

SLP

Huasteca Hoy

Intentaron esquivar otra moto que les invadió el carril en el ejido Ojo de Agua

