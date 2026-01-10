logo pulso
Desarticulan célula criminal en Tamasopo

Agentes de la GCE aseguraron armas y detuvieron a tres personas

Por Huasteca Hoy

Enero 10, 2026 09:47 a.m.
Desarticulan célula criminal en Tamasopo

TAMASOPO.- Tres presuntos integrantes de una célula delictiva, fueron detenidos en un operativo de la Guardia Civil Estatal realizado en Tamasopo; traían armas y equipo táctico, pero supuestamente también se dedicaban a la extorsión y cobro de piso.

Este sábado la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se detuvo a Eduardo N., de 30 años; Francisco, de 33; y Aureliano N., de 24 años de edad.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia en un camino de terracería, a pocos metros del acceso a los parajes conocidos como Puente de Dios y El Cafetal, donde los elementos estatales detectaron un vehículo Chevrolet Equinox gris, sin placas, cuyos ocupantes intentaron huir al notar la presencia policial.

Tras darles alcance, los agentes localizaron en el interior de la unidad tres armas largas tipo M4 con cargadores abastecidos, así como tres chalecos balísticos y nueve cargadores útiles, además de cartuchos. Por ese motivo procedieron a detenerlos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las personas aseguradas y el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, delegación San Luis Potosí, instancia que determinará su situación legal conforme a derecho.

La dependencia añadió que con base en tareas de inteligencia, los detenidos presuntamente estarían vinculados a un grupo delictivo y relacionados con actividades de extorsión y cobro de piso en la zona.

Abandonan en Tamasopo arma y equipo táctico

Los presuntos huyen al ver patrullas, internándose en una zona despoblada

