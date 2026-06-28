Aprehenden al supuesto homicida de policía estatal

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El presunto homicida de un elemento de la Guardia Civil Estatal, atacado en San Ciro de Acosta, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado, que a través de agentes de la Policía de Investigación cumplimentó una orden en reclusión en contra de Alejandro "N", señalado de los delitos de homicidio calificado equiparado y homicidio calificado equiparado en grado de tentativa, en concurso real.

El pasado lunes 22 de junio, en el ejido La Puebla, elementos de la Policía Estatal fueron emboscados mientras cargaban gasolina a la patrulla de número económico 2846. En el ataque, falleció en el lugar el oficial José Mercedes Fuentes Quezada, de 21 años, además de otros dos compañeros que resultaron lesionados por heridas de bala.

Horas después del atentado, las autoridades lograron localizar dos vehículos en donde presuntamente se transportaba el grupo de atacantes.

El mandato judicial fue ejecutado en el Centro Estatal de Reinserción Social de Rioverde, donde el imputado ya se encontraba interno por diverso proceso penal. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en el ejido La Puebla, en el municipio de San Ciro de Acosta, en donde una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas, por lo que la Fiscalía integró la carpeta de investigación y obtuvo del Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

Las investigaciones de la Fiscalía llevaron a la presunta participación en los hechos de Alejandro N., del cual posteriormente se supo que estaba preso en el penal de Rioverde por otro delito y los agentes acudieron a cumplimentarle la orden de aprehensión.