Detenido con ocho dosis de “cristal”

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, construye con firmeza y disciplina, un estado en el que como nunca antes podamos caminar seguros.

Un dispositivo de nuestros elementos de la Guardia Civil Estatal en la calle de Insurgentes en la delegación de La Pila, derivó en la detención de Miguel “N” de 30 años, quien presuntamente llevaba consigo ocho dosis de “cristal”.

El individuo, vinculado a presuntas actividades que dañan a nuestra comunidad, cuenta con una detención e ingreso al Centro de Reinserción Social de La Pila por delitos contra la salud.

En un Potosí sin límites, la seguridad de las y los potosinos es una prioridad.

