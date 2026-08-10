Morena acusa a Andrés Mijes por uso indebido de recursos públicos

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Ramiro Alvarado Beltrán, consejero nacional de Morena, denunció a su compañero de partido, Andrés Concepción Mijes Llovera, presidente municipal con licencia de General Escobedo, Nuevo León, por presuntamente pagar 11 millones 998 mil pesos, con recursos públicos municipales, para promover su imagen.

Mijes Llovera es aspirante a la candidatura para gobernador de su entidad, y participar en la elección del próximo año.

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El pasado 4 de agosto, Alvarado Beltrán presentó la acusación ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, para solicitar que se investigue el caso, y la presunta comisión de un delito, si es el caso.Solicitó que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) determine si fue reportado el gasto y origen de recursos. También fueron denunciados los titulares de la Tesorería Municipal y de la Unidad de Información, Enlace y Difusión de General Escobedo, durante los ejercicios 2023 a 2026; Harman Consultores de América, S.A. de C.V.; y Magenta Multimedia, S.A.P.I. de C.V.También denunció a su compañero de partido ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, por la presunta contratación irregular de propaganda en Multimedios Canal 6 y uso indebido de recursos públicos.La denuncia se presentó también ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León, contra Andrés Mijes y quienes resulten responsables, por la posible comisión del delito de peculado, previsto en el artículo 217 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.