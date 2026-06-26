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Vuelca tráiler con refrescos en la 57 y desata rapiña (video)

El accidente ocurrió a la altura de Enramadas, con dirección a la Zona Industrial de San Luis Potosí

Por Redacción

Junio 26, 2026 08:33 a.m.
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Vuelca tráiler con refrescos en la 57 y desata rapiña (video)
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      La volcadura de un tráiler cargado con refrescos provocó afectaciones viales y actos de rapiña la mañana de este viernes sobre la carretera federal 57, a la altura de la localidad de Enramadas.

      El accidente ocurrió en los carriles con dirección hacia la Zona Industrial de San Luis Potosí, donde la unidad de carga terminó volcada y con severos daños materiales.

      Tras el percance, decenas de personas llegaron al sitio y comenzaron a llevarse parte de la mercancía, principalmente cajas de refresco que quedaron esparcidas en la zona.

      Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de atender el siniestro, resguardar el área y realizar las labores correspondientes.

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      La circulación presentó afectaciones en ese tramo carretero, por lo que se recomendó a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la zona.

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