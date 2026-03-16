Detienen a 34 personas en operativos de seguridad en SLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que 34 personas fueron detenidas en las últimas 24 horas por su presunta participación en distintos hechos delictivos.

De acuerdo con el reporte de resultados correspondiente a este lunes 16 de marzo de 2026, las detenciones se derivan de acciones realizadas por la Guardia Civil Estatal (GCE) en distintos puntos de la entidad.

La corporación señaló que los operativos forman parte de las estrategias de vigilancia y prevención que se mantienen en el estado.

Las autoridades reiteraron además que la ciudadanía puede realizar reportes o denuncias a través de la línea de emergencias 911 y el número 089 para denuncia anónima.

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