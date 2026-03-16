logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SELMA CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

SELMA CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a 34 personas en operativos de seguridad en SLP

Guardia Civil Estatal presenta balance de resultados en San Luis Potosí

Por Redacción

Marzo 16, 2026 09:53 a.m.
A
Detienen a 34 personas en operativos de seguridad en SLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que 34 personas fueron detenidas en las últimas 24 horas por su presunta participación en distintos hechos delictivos.

De acuerdo con el reporte de resultados correspondiente a este lunes 16 de marzo de 2026, las detenciones se derivan de acciones realizadas por la Guardia Civil Estatal (GCE) en distintos puntos de la entidad.

La corporación señaló que los operativos forman parte de las estrategias de vigilancia y prevención que se mantienen en el estado.

Las autoridades reiteraron además que la ciudadanía puede realizar reportes o denuncias a través de la línea de emergencias 911 y el número 089 para denuncia anónima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Localizan a mujer sin vida en el jardín de San Sebastián

SSPC atendió el reporte ciudadano.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a 34 personas en operativos de seguridad en SLP
Detienen a 34 personas en operativos de seguridad en SLP

Detienen a 34 personas en operativos de seguridad en SLP

SLP

Redacción

Guardia Civil Estatal presenta balance de resultados en San Luis Potosí

Localizan a mujer sin vida en el jardín de San Sebastián
Localizan a mujer sin vida en el jardín de San Sebastián

Localizan a mujer sin vida en el jardín de San Sebastián

SLP

Redacción

SSPC atendió el reporte ciudadano.

Raudo automóvil se vuelca en Col. Azteca
Raudo automóvil se vuelca en Col. Azteca

Raudo automóvil se vuelca en Col. Azteca

SLP

Redacción

Individuo es apresado por intento de feminicidio
Individuo es apresado por intento de feminicidio

Individuo es apresado por intento de feminicidio

SLP

Redacción