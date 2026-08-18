logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a cinco viciosos en calles de Soledad

Por Redacción

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a cinco viciosos en calles de Soledad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En presencia permanente en colonias y avenidas de Soledad, elementos de la Guardia Civil Municipal detuvieron a tres hombres y dos menores, por su probable participación en delitos contra la salud.

      Conforme a los protocolos, dos adolescentes de 15 y 17 años fueron asegurados respectivamente en las colonias el Morro y La Lomita, luego de ser detectados consumiendo marihuana en la vía pública. 

      Los tutores de ambos jóvenes quedaron notificados sobre el arresto y la puesta a disposición de sus hijos.  

      Posteriormente en distintas acciones, al ser detectados cometiendo faltas administrativas en las colonias San Antonio y San Luis I, y encontrarles durante su inspección dosis de metanfetaminas fueron detenidos Santos "N" y Alberto "N", ambos de 41 años. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De igual manera, a partir de la atención a un reporte por personas que alteraban el orden público en la cabecera municipal, fue detenido Joaquín "N", de 20 años, por la probable posesión de marihuana.

      Después de sus respectivas certificaciones médicas, estas personas fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sentencian a siete años de prisión a hombre detenido con carabina y cartuchos
      Sentencian a siete años de prisión a hombre detenido con carabina y cartuchos

      Sentencian a siete años de prisión a hombre detenido con carabina y cartuchos

      SLP

      Pulso Online

      Carlos N fue detenido en carretera federal 63 con carabina, granadas y municiones.

      Abandonan 390 dosis de cristal en Infonavit Morales
      Abandonan 390 dosis de cristal en Infonavit Morales

      Abandonan 390 dosis de cristal en Infonavit Morales

      SLP

      Redacción

      La droga fue localizada dentro de una bolsa; no se reportaron personas detenidas

      Rescatan a hombre en crisis sobre puente de la Carretera 57
      Rescatan a hombre en crisis sobre puente de la Carretera 57

      Rescatan a hombre en crisis sobre puente de la Carretera 57

      SLP

      Redacción

      Policías viales dialogaron con él durante aproximadamente 30 minutos hasta convencerlo de ponerse a salvo

      Confirma SSPC intento de daños a cámaras del C4 en Valles
      Confirma SSPC intento de daños a cámaras del C4 en Valles

      Confirma SSPC intento de daños a cámaras del C4 en Valles

      SLP

      Rubén Pacheco

      La GCE detectó que las ráfagas de arma de fuego buscaba evitar la identificación de vehículos