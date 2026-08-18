Detienen a cinco viciosos en calles de Soledad
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En presencia permanente en colonias y avenidas de Soledad, elementos de la Guardia Civil Municipal detuvieron a tres hombres y dos menores, por su probable participación en delitos contra la salud.
Conforme a los protocolos, dos adolescentes de 15 y 17 años fueron asegurados respectivamente en las colonias el Morro y La Lomita, luego de ser detectados consumiendo marihuana en la vía pública.
Los tutores de ambos jóvenes quedaron notificados sobre el arresto y la puesta a disposición de sus hijos.
Posteriormente en distintas acciones, al ser detectados cometiendo faltas administrativas en las colonias San Antonio y San Luis I, y encontrarles durante su inspección dosis de metanfetaminas fueron detenidos Santos "N" y Alberto "N", ambos de 41 años.
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De igual manera, a partir de la atención a un reporte por personas que alteraban el orden público en la cabecera municipal, fue detenido Joaquín "N", de 20 años, por la probable posesión de marihuana.
Después de sus respectivas certificaciones médicas, estas personas fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.
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