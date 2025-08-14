Detienen a dos “narcos” en operativos de la GCE

En acciones destacadas, las entidades de procuración de justicia y de prevención, trabajan de forma conjunta, para erradicar hechos que atentan contra la salud de las familias potosinas, eso deriva en un Potosí tranquilo para el desarrollo de las infancias.

Como resultado de los recorridos preventivos, llevados a cabo en el municipio de Rioverde, efectivos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a José “N” de 28 años, tras asegurarle 10 dosis de cocaína, cinco de marihuana y tres de metanfetaminas; continuando con los operativos en este mismo municipio, Luis “N” de 29 años fue detenido, luego de que se le aseguraran 15 dosis de “cristal” y cuatro de cocaína.

Por su parte, mediante las labores de seguridad efectuadas en el municipio de Ciudad del Maíz, elementos de la GCE aseguraron una motocicleta que tenía una mochila con ocho bolsas con marihuana.

El Plan Integral de Seguridad, desarrollado en los 59 municipios de la entidad potosina, continúa favoreciendo la tranquilidad de las y los potosinos, quienes avanzamos hacia un Potosí sin límites.

