Policía de Investigación localiza ganado robado

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Agentes de laPolicía de Investigación (PDI) de la FGE localizaron y aseguraron 13 animales caprinos
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relacionados en hechos con apariencia del delito de abigeato.
Fue en seguimiento a la denuncia presentada por la persona afectada, quien manifestó que parte de su ganado había sido sustraído de un corral de su propiedad.
Derivado de actos de investigación, se estableció que los semovientes presuntamente se encontraban en un inmueble ubicado sobre la calle Ignacio Comonfort, en Santa María del Río.
Al acudir al sitio, los elementos investigadores ubicaron a los animales y, una vez que la víctima los identificó como de su propiedad, procedieron al aseguramiento de 13 caprinos de distintos colores y tamaños.
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