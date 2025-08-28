Detienen a joven por posesión de droga

En resultados obtenidos durante Oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron la detención de un joven de 26 años que fue encontrado en posesión de marihuana y cristal. El hecho se registró la tarde de este martes en calles de la colonia Los Limones, ubicada al norte de la ciudad.

Fue durante patrullajes preventivos en la calle Puebla, que los agentes municipales detectaron al implicado, quien de inmediato intentó evadirlos.

Ante esta acción, los oficiales le marcaron el alto para una revisión preventiva, encontrándole en posesión de una bolsa con marihuana (7.8 gramos) y una dosis de cristal.

Ante el probable hecho constitutivo de delito de posesión de droga, los oficiales informaron a Israel “N” de 26 años, los derechos que le asiste la ley y enseguida fue trasladado al Centro de Internamiento Municipal donde se le realizó la certificación médica y el embalaje de los indicios.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.