logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a par de farderos en tiendas Aurrerá

Por Redacción

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a par de farderos en tiendas Aurrerá

Oficiales municipales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunto robo a comercio, los hechos ocurrieron en distintas tiendas de la cadena Bodega Aurrerá en donde los vigilantes pudieron sorprenderlos.

El primer auxilio se atendió en un la Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Jardines del Valle, donde personal del establecimiento indicó que un individuo intentó sustraer mercancía sin pagar, por lo que querían proceder legalmente en su contra. 

Después de acercarse con el reportado y entrevistarlo, se identificó como Isaías “N” de 42 años, a quien le encontraron comestibles, artículos de cocina, artículos de higiene, desechables y ropa, los cuales aseguró no poder pagar.

Por otra parte, en otra tienda de la misma cadena ubicada en la Avenida Negrete, en la colonia Villas del Sol, los policías soledenses recibieron una denuncia por parte del personal, quienes indicaron que un sujeto trató de llevarse artículos sin pagar, solicitando proceder legalmente en su contra. En el lugar tuvieron contacto con quien dijo llamarse Juan “N” de 24 años, a quien le encontraron productos del negocio, los cuales mencionó que no podía pagar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A los dos les informaron que serían detenidos por presunto robo a comercio, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Remiten a individuo que baleó a repartidor
Remiten a individuo que baleó a repartidor

Remiten a individuo que baleó a repartidor

SLP

Redacción

La autoridad aclaró que no fue asalto, sino que discutieron por una entrega

Incendio causa daños en tarimera de Los Gómez
Incendio causa daños en tarimera de Los Gómez

Incendio causa daños en tarimera de Los Gómez

SLP

Redacción

Bomberos pudieron controlar las llamas, por suerte no hubo lesionados

Arde mercado abandonado en Saucito-Morales
Arde mercado abandonado en Saucito-Morales

Arde mercado abandonado en Saucito-Morales

SLP

Redacción

Incautan vehículos y equipo táctico
Incautan vehículos y equipo táctico

Incautan vehículos y equipo táctico

SLP

Redacción