Detienen a par de farderos en tiendas Aurrerá

Oficiales municipales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunto robo a comercio, los hechos ocurrieron en distintas tiendas de la cadena Bodega Aurrerá en donde los vigilantes pudieron sorprenderlos.

El primer auxilio se atendió en un la Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Jardines del Valle, donde personal del establecimiento indicó que un individuo intentó sustraer mercancía sin pagar, por lo que querían proceder legalmente en su contra.

Después de acercarse con el reportado y entrevistarlo, se identificó como Isaías “N” de 42 años, a quien le encontraron comestibles, artículos de cocina, artículos de higiene, desechables y ropa, los cuales aseguró no poder pagar.

Por otra parte, en otra tienda de la misma cadena ubicada en la Avenida Negrete, en la colonia Villas del Sol, los policías soledenses recibieron una denuncia por parte del personal, quienes indicaron que un sujeto trató de llevarse artículos sin pagar, solicitando proceder legalmente en su contra. En el lugar tuvieron contacto con quien dijo llamarse Juan “N” de 24 años, a quien le encontraron productos del negocio, los cuales mencionó que no podía pagar.

A los dos les informaron que serían detenidos por presunto robo a comercio, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.