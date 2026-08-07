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Detienen a par de supuestos ladrones en Soledad

Por Redacción

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a par de supuestos ladrones en Soledad
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      Oficiales de la Guardia Civil de Soledad aseguraron a Hugo "N", de 27 años, por el probable delito de portación de arma prohibida y robo calificado; y a Víctor "N", de 26 años, por el probable delito de robo de una bomba de agua.

      Estas personas habrían sido interceptadas en las colonias Urbana San Felipe y San Francisco de Asís. La primera se dio tras el reporte de una empleada de un comercio, quien denunció haber sido amenazada con una navaja para ser despojada del dinero de la caja registradora.

      La segunda intervención se suscitó en la colonia San Francisco de Asís, donde el reportante solicitó apoyo a elementos municipales luego de que una bomba de agua fuera sustraída de su domicilio.

      Con las características proporcionadas por los afectados, en ambos casos los oficiales ubicaron y aseguraron a quienes se identificaron como Hugo "N" y Víctor "N", quienes al momento de su aseguramiento, el primero aún llevaba consigo el arma blanca presuntamente utilizada durante el robo al comercio, mientras que el segundo tenía en su poder el objeto robado.

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      Ambos fueron informados que serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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