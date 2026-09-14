Detienen a policías de Matlapa por muerte de Fermín

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MATLAPA.- Cuatro exelementos municipales fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de Fermín "N", ocurrida mientras permanecía detenido en las instalaciones de la corporación de Matlapa.

La Fiscalía General del Estado informó que los detenidos fueron identificados como Ignacio "N", Celedonio "N", Constantino "N" y José "N", quienes son señalados por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el pasado 5 de septiembre, en el interior del Edificio de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Matlapa.

Como se informó, Fermín "N", vecino de la localidad de Picholco, en el municipio de Axtla de Terrazas, fue detenido luego de un percance vial.

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De acuerdo con las investigaciones, durante el tiempo que permaneció bajo custodia, presuntamente fue agredido por los policías municipales. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado al Hospital de Axtla, donde posteriormente falleció.

Tras tomar conocimiento del caso, agentes del Ministerio Público iniciaron las indagatorias y reunieron datos de prueba, los cuales fueron presentados ante un Juez de Control.

Con base en esos elementos, la autoridad judicial libró órdenes de aprehensión contra los cuatro señalados, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Matlapa.

Elementos de la Policía de Investigación desplegaron un operativo y localizaron a los cuatro exagentes en la Zona Centro de Matlapa, donde fueron detenidos.

Posteriormente, fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social de Tamazunchale y quedaron a disposición del Juez de Control.