Detienen a tres sujetos con dosis de drogas

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En operativos que la Guardia Civil Estatal mantiene en la entidad, fueron detenidos tres sujetos en los municipios de Villa de Reyes, San Luis Potosí y Ciudad Valles, por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Les encontraron decenas de dosis de distintas drogas.

En el municipio de Villa de Reyes, fue detenido Felipe "N", de 26 años de edad, originario del estado de Guanajuato, a quien se le aseguraron dosis de una sustancia con características de "cristal", así como una motocicleta en la que se desplazaba al momento de ser interceptado.

En otra intervención, realizada en la capital potosina, fue detenido Diego "N", de 36 años, originario del estado de Jalisco, en posesión de diez bolsas con una hierba verde y seca con características de la marihuana y nueve dosis de una sustancia con características del "cristal".

Asimismo, en Ciudad Valles, los elementos estatales detuvieron a Iván "N", de 25 años, a quien le fueron aseguradas dosis de una sustancia con características propias del "cristal".

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Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Los operativos policiales en el combate al narcomenudeo, continuarán en toda la entidad con el fin de disminuir este tipo de ilícitos.