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STEVEN SPIELBERG REGRESA AL MUNDO EXTRATERRESTRESE

Por EFE

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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STEVEN SPIELBERG REGRESA AL MUNDO EXTRATERRESTRESE
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      Steven Spielberg regresa al mundo extraterrestre en ´Disclosure Day´, con una premisa que "es ciencia ficción, pero que puede que, algún día, sea más ciencia que ficción", dice a EFE en una entrevista en la que bromea con lo que haría si se encuentra con un alienígena. "Le diría: ¿has visto ´E.T.´?".

      Pese a haber dedicado una importante parte de su filmografía a las historias sobre alienígenas, Spielberg asegura que se quedaría "sin palabras" si algún día llegase a avistar uno.

      "¿Estás de broma, después de todo esto? Probablemente le diría: ¿has visto ´E.T.´? ¿Me aproximé un poco (al mundo extraterrestre)?", confiesa el director, antes de soltar una carcajada compartida con la actriz protagonista del filme, la británica Emily Blunt (´The Devil Wears Prada´), sentada a su lado.

      El oscarizado director estadounidense vuelve a sus orígenes cinematográficos con este filme en el que plantea si la existencia de estos seres tiene más de realidad que de ficción.

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      Spielberg recibe a EFE en un hotel de Londres antes del estreno de una película que llega esta semana a los cines de todo el mundo y  con la que retoma -casi medio siglo después de su primera incursión en ´Close Encounters of the Third Kind´ (1977)- el género ufológico. 

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