Dictan condena de 12 años de cárcel a sujeto por violación

AQUISMÓN.- Un juez sentenció a 12 años de prisión a un hombre que habría ultrajado a una menor de edad en el municipio de Aquismón.

Le dictaron sentencia condenatoria a Macario “N”, por el delito de violación agravada en agravio de una menor de edad, informó la Fiscalía General del Estado.

Según la denuncia presentada por la madre de la afectada, el ahora sentenciado habría cometido el ilícito en al menos dos ocasiones durante el año 2023.

Derivado de las investigaciones, la FGESLP obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación (PDI). Tras su detención, el individuo fue vinculado a proceso.

En la etapa intermedia, el trabajo del agente del Ministerio Público permitió que el caso avanzara a juicio oral, el cual concluyó con un fallo condenatorio. Posteriormente, en la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial determinó imponer una pena de 12 años de prisión ordinaria, así como el pago por concepto de reparación del daño y una multa de sanción pecuniaria.

El sentenciado permanecerá recluido en el centro penitenciario de la región durante el tiempo establecido, periodo en el que también quedarán suspendidos sus derechos civiles y políticos.