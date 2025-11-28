logo pulso
Seguridad

Conductor fallece por infarto en su auto

Por Redacción

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
Al circular por calles de la colonia Progreso, el conductor de un automóvil sufrió un infarto y finalmente quedó sin vida dentro de su propia unidad, por lo que cuando llegaron los socorristas a atenderlo determinaron que ya nada se podía hacer.

Según los hechos, el ahora occiso circulaba por las calle de Frank Zarat, en la mencionada colonia, a bordo de un automóvil KIA Forte de de color rojo.

Fue entre las avenidas Salk y Fleming, en donde le sobrevino un infarto y alcanzó a orillarse pero ya no pudo hacer más y finalmente falleció a bordo del carro. Algunos testigos pidieron ayuda y oficiales de la Policía Vial se aproximaron a auxiliarlo, llamaron a los cuerpos de emergencia y en el lugar se presentaron los paramédicos del agrupamiento Tritón de la Policía Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento a causa de un paro cardiaco.

Personal de Servicios Periciales acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, que sería trasladado al Servicio Médico Legista para ser entregado a los familiares.

