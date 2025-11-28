Aseguran un automóvil dos veces facturado

Encontrándose en patrullajes de seguridad sobre el cuadrante norte, oficiales de la Policía Municipal ubicaron un vehículo que fue reportado en condiciones de abandono en calles de la colonia Los Reyes, al realizar una inspección la unidad fue asegurada por posible fraude ya que dos personas presentaron una factura de propiedad.

El vehículo fue canalizado ante la autoridad ministerial para las investigaciones conducentes.

En recorridos preventivos, los agentes municipales arribaron a la calle Reina Isabel de la mencionada colonia, donde ubicaron el vehículo marca Nissan Versa color azul, en el lugar se presentó un ciudadano quien informó ser el propietario y mostró la factura del vehículo, informando que lo había comprado a un particular en días anteriores.

Sin embargo, en ese momento se presentó otro ciudadano indicando ser el propietario de la misma unidad, igualmente mostrando la factura, informando que el vehículo lo había rentado a una persona en Tamaulipas, y por medio del GPS lo había ubicado en esta ciudad, añadió que contaba con reporte de robo en el estado de Tamaulipas.

