logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Fotogalería

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aseguran un automóvil dos veces facturado

Por Redacción

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Aseguran un automóvil dos veces facturado

Encontrándose en patrullajes de seguridad sobre el cuadrante norte, oficiales de la Policía Municipal ubicaron un vehículo que fue reportado en condiciones de abandono en calles de la colonia Los Reyes, al realizar una inspección la unidad fue asegurada por posible fraude ya que dos personas presentaron una factura de propiedad.

El vehículo fue canalizado ante la autoridad ministerial para las investigaciones conducentes.

En recorridos preventivos, los agentes municipales arribaron a la calle Reina Isabel de la mencionada colonia, donde ubicaron el vehículo marca Nissan Versa color azul, en el lugar se presentó un ciudadano quien informó ser el propietario y mostró la factura del vehículo, informando que lo había comprado a un particular en días anteriores.

Sin embargo, en ese momento se presentó otro ciudadano indicando ser el propietario de la misma unidad, igualmente mostrando la factura, informando que el vehículo lo había rentado a una persona en Tamaulipas, y por medio del GPS lo había ubicado en esta ciudad, añadió que contaba con reporte de robo en el estado de Tamaulipas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aseguran pipa con aceite automotriz en Villa de Pozos
Aseguran pipa con aceite automotriz en Villa de Pozos

Aseguran pipa con aceite automotriz en Villa de Pozos

SLP

Redacción

Con armas blancas, sorprenden a vándalos
Con armas blancas, sorprenden a vándalos

Con armas blancas, sorprenden a vándalos

SLP

Redacción

Fallece motociclista arrollado en SNM
Fallece motociclista arrollado en SNM

Fallece motociclista arrollado en SNM

SLP

Redacción

Un vehículo pesado lo embistió cerca del puente de la avenida Salk

Conductor fallece por infarto en su auto
Conductor fallece por infarto en su auto

Conductor fallece por infarto en su auto

SLP

Redacción