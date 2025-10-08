Dos choques casi seguidos en la Emiliano Zapata dejan un lesionado

CIUDAD VALLES. Dos accidentes viales registrados con pocos minutos de diferencia en la colonia Emiliano Zapata dejaron como saldo un motociclista lesionado y daños materiales en varios vehículos.

El primer percance ocurrió sobre la avenida Emiliano Zapata, casi esquina con calle Estadio, frente al Colegio de Bachilleres Plantel 06, donde el conductor de una camioneta Chevrolet blanca, modelo atrasado, no guardó la distancia y chocó por alcance contra un automóvil color guinda. Los daños fueron menores y ambos conductores lograron llegar a un acuerdo en el sitio.

Minutos más tarde, en el cruce de la avenida Emiliano Zapata con la calle Haití, frente a la escuela secundaria Tierra y Libertad, un motociclista intentó incorporarse sin precaución a la vía principal y se impactó contra un vehículo Chevrolet blanco.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista, quien presentaba lesiones leves, aunque no requirió traslado hospitalario. Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de ambos accidentes y permanecieron en la zona hasta que las partes involucradas acordaron la reparación de los daños.

