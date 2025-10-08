logo pulso
CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Seguridad

Indigente muere arrollado por autobús en Cd. Valles

Chofer del servicio urbano realizó una maniobra y lo embistió

Por Redacción

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Indigente muere arrollado por autobús en Cd. Valles

CIUDAD VALLES.- Un indigente que solía caminar sobre el bulevar México-Laredo perdió la vida luego de ser atropellado por un autobús, cerca de la central de autobuses.

El accidente ocurrió la noche de este lunes en el cruce del bulevar con la calle Don Antonio Esper, en el fraccionamiento Central Comercial.

De acuerdo con la información recabada, el hombre caminaba sobre la vía de circulación cuando el chofer de un autobús del servicio urbano realizó una maniobra y lo embistió.

Tras el impacto, el operador de la unidad se dio a la fuga, mientras que el peatón quedó tendido a la orilla del bulevar.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, pero lamentablemente el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento permanece en calidad de desconocido. Se trataba de un hombre de complexión delgada, tez morena, cabello largo y ondulado; vestía ropa desgastada y sandalias.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal resguardaron el área, y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado acudió para iniciar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para practicarle la necropsia de ley.

