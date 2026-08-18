Dos heridos al chocar contra contención en Periférico
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Tras una colisión de un vehículo contra un objeto fijo en el Periférico, dos personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser llevadas a un hospital.
El siniestro vial tuvo lugar la noche del domingo, alrededor de las ocho y media, cuando el conductor de una camioneta de color gris circulaba sobre Circuito Potosí con dirección a Villa Magna.
Fue cuando llegaba al puente de la colonia Wenceslao que se impactó contra el muro de contención de concreto que sirve para dividir ambos carriles, destrozando casi por completo la parte frontal de su unidad.
Aunque las personas a bordo pudieron salir por su propio pie, los dos resultaron con lesiones, producto de los múltiples golpes.
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Al lugar arribaron paramédicos, quienes valoraron a los afectados y los trasladaron a un hospital para continuar con su atención médica.
Asimismo, elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del hecho.
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