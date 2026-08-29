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Par de percances dejan solo daños

En la carretera a Zacatecas y en el Periférico se registraron los accidentes, poco antes del mediodía

Por Redacción

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Par de percances dejan solo daños
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      Un par de siniestros viales en la zona metropolitana resultaron solamente en daños materiales. Se trató de una volcadura y un choque lateral, en el Periférico y en la carretera a Zacatecas, respectivamente.

      Fue alrededor de las once de la mañana de este viernes, cuando se registró un choque entre dos automóviles en el Circuito Potosí, a la altura de la colonia Puerta Real, en Soledad, que terminó con un vehículo volcado, siendo trasladados para su resguardo en una pensión.

      El percance se dio luego de que conductor de un coche Kia de color rojo circulaba sobre el Paseo de Los Nogales, con dirección a la carretera a Matehuala, y al incorporarse al Circuito Potosí impactó a una camioneta Saturn. Tras el choque, el conductor de esta última unidad perdió el control y se estrelló contra el muro de contención que divide ambos carriles, para terminar volteada con los neumáticos hacia arriba en el carril derecho.

      Aunque solamente se reportaron daños, al lugar acudieron socorristas para valorar a los involucrados, quienes finalmente salieron ilesos del siniestro. Al sitio también arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del hecho, para comenzar las diligencias y deslindar responsabilidades.

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      Por otro lado, a la misma hora, pero en la carretera ´49, a la altura de la colonia Rosedal, dos automóviles se vieron involucrados en un choque laminero.

      En este accidente, un Toyota Yaris transitaba con dirección al Saucito y al llegar a la calle de Jasmines, el conductor quiso realizar una vuelta en "U", cortándole la circulación a una camioneta Chevrolet de color blanco, que iba con dirección al norte sobre la misma vía.

      No hubo heridos, solamente se reportaron daños en las unidades. Momentos después del hecho, al lugar llegaron oficiales de la policía capitalina para tomar conocimiento del suceso.

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