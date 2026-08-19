Consumo y arrestos disparan decomiso de cannabis: SSPC
El titular de la SSPC atribuye a estas razones el aumento de aseguramientos
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El incremento de aseguramiento de cannabis en el 2025, se debió al número de personas detenidas por narcomenudeo y a que persiste el consumo entre la sociedad, consideró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Aunque el año pasado disminuyó 50.2 por ciento el decomiso de cocaína respecto del 2024, los aseguramientos de marihuana realizados por autoridades estatales aumentaron 275.1 por ciento durante, de acuerdo con los Censos Nacionales de Seguridad Pública Estatal y Federal (CNSPEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El mando policial exteriorizó que, desde el inicio de la administración actual una de las principales estrategias emergentes del gabinete de seguridad, fue combatir a fondo el delito de narcomenudeo, cuyas medidas se tradujeron en el aumento de arrestos de narcomenudistas.
"Eso ha causado que esos recursos que los grupos criminales tenían, pues ha disminuido mucho y de ahí se deriva obviamente las confrontaciones que hemos tenido (...) principalmente es la marihuana y luego es el "cristal"", subrayó.
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Recalcó que el tráfico de estupefacientes es una de las formas de donde los grupos criminales obtienen recursos financieros, por ello, mantienen una estrategia para seguir con la comercialización ilícita.
"Por eso el llamado a la sociedad, el llamado a los padres de familia, pues que revisen a sus hijos y eviten el consumo. Mientras existan consumidores, pues van a tratar de aprovechar este mercado los grupos criminales", remató.
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