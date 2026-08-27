logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ebrio conductor acaba en hospital, tras chocar 2 veces

Por Redacción

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
A
Ebrio conductor acaba en hospital, tras chocar 2 veces
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un hombre que conducía un vehículo en estado de ebriedad chocó en dos ocasiones y, debido a que resultó lesionado, tuvo que ser trasladado a un hospital.

      La noche del martes, paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Vicente "N", de 29 años de edad, vecino del fraccionamiento Infonavit 2, quien se encontraba inconsciente a bordo de un vehículo Chevrolet Cavalier blanco.

      Había chocado contra un vehículo estacionado, de modelo atrasado, en la calle Plata, de la colonia Lázaro Cárdenas.

      De acuerdo con la información recabada, previo a ese accidente había causado daños por colisión a otro vehículo, pero se dio a la fuga.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El afectado lo persiguió y, finalmente, Vicente perdió el control del volante y se estrelló contra el vehículo estacionado, proyectándolo contra un poste.

      Aparentemente, las lesiones del conductor no eran graves; sin embargo, permanecía inconsciente o dormido, motivo por el cual tuvo que ser trasladado a la clínica del IMSS.

      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y pusieron los vehículos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Reportan incendio en predio de Villa de Pozos
      Reportan incendio en predio de Villa de Pozos

      Reportan incendio en predio de Villa de Pozos

      SLP

      Redacción

      Elementos de Protección Civil y Guardia Civil atendieron el incendio y descartaron riesgos.

      Reporta SSPC saldo blanco en concierto de Katy Perry
      Reporta SSPC saldo blanco en concierto de Katy Perry

      Reporta SSPC saldo blanco en concierto de Katy Perry

      SLP

      Pulso Online

      Más de dos mil elementos fueron desplegados en el recinto ferial y sus alrededores, según la dependencia estatal

      Caen 11 foráneos y localizan tres inmuebles bajo sospecha en Santa María
      Caen 11 foráneos y localizan tres inmuebles bajo sospecha en Santa María

      Caen 11 foráneos y localizan tres inmuebles bajo sospecha en Santa María

      SLP

      Redacción

      Los detenidos, procedentes de Durango, Sonora y Sinaloa, quedaron a disposición de la FGR junto con un arma y presunta droga

      A proceso, sujeto acusado de violación en comunidad El Zacatón
      A proceso, sujeto acusado de violación en comunidad El Zacatón

      A proceso, sujeto acusado de violación en comunidad El Zacatón

      SLP

      Redacción

      La denuncia de la madre permitió la captura y vinculación del presunto agresor