Ebrio conductor acaba en hospital, tras chocar 2 veces
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CIUDAD VALLES.- Un hombre que conducía un vehículo en estado de ebriedad chocó en dos ocasiones y, debido a que resultó lesionado, tuvo que ser trasladado a un hospital.
La noche del martes, paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Vicente "N", de 29 años de edad, vecino del fraccionamiento Infonavit 2, quien se encontraba inconsciente a bordo de un vehículo Chevrolet Cavalier blanco.
Había chocado contra un vehículo estacionado, de modelo atrasado, en la calle Plata, de la colonia Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con la información recabada, previo a ese accidente había causado daños por colisión a otro vehículo, pero se dio a la fuga.
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El afectado lo persiguió y, finalmente, Vicente perdió el control del volante y se estrelló contra el vehículo estacionado, proyectándolo contra un poste.
Aparentemente, las lesiones del conductor no eran graves; sin embargo, permanecía inconsciente o dormido, motivo por el cual tuvo que ser trasladado a la clínica del IMSS.
Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y pusieron los vehículos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
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