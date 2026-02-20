Ejecutan a hombre en su auto en Soledad

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este miércoles cuando llegaba a su domicilio en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas en la segunda privada de Independencia, donde la víctima quedó dentro de un vehículo Toyota tras la agresión armada.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Municipal de Soledad acordonaron el área para preservar la escena, mientras que más tarde arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron la carpeta correspondiente y realizaron la recolección de casquillos percutidos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni el móvil del ataque.