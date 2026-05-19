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Buscan a conductora que destruyó puesto de comida en Abastos

La afectada denunció que el vehículo responsable huyó tras impactar el negocio durante la madrugada

Por Redacción

Mayo 19, 2026 07:56 a.m.
A
Buscan a conductora que destruyó puesto de comida en Abastos

Una comerciante de la Central de Abastos pidió apoyo ciudadano para localizar a la conductora de un vehículo que chocó y dañó gravemente su puesto de comida, el cual representa su principal fuente de ingresos.

De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 17 de mayo, aproximadamente a las 3:15 horas, en la zona de 2da Norte y 6ta Poniente de la Central de Abastos.

La afectada señaló que una mujer, presuntamente en estado de ebriedad, impactó el negocio mientras conducía un automóvil Volkswagen Bora modelo 2008 a 2010, color negro o azul marino y con quemacocos.

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Tras el choque, la responsable se retiró del lugar, por lo que ahora la comerciante solicita ayuda para identificar el vehículo y ubicar a la conductora, a fin de que responda por los daños ocasionados.

La denunciante aseguró que el puesto afectado es su medio de sustento y pidió compartir el video y cualquier información que ayude a dar con la persona involucrada.

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