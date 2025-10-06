En flagrancia, capturan a supuesto robacarros

En trabajos de prevención enfocados a inhibir la comisión de ilícitos, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre presunto robacarros cuando desvalijaba una camioneta en la colonia Fracción Rivera.

Los agentes transitaban sobre la calle Melchor Ocampo, donde ubicaron a un individuo que bajó de una camioneta aparentemente desvalijada y quitándole partes, trató de escapar cuando notó la presencia de la autoridad.

De esta forma los policías lo persiguieron hasta darle alcance y después de entrevistarlo se identificó como José “N” de 50 años de edad, adoptó una actitud agresiva y no comprobó la propiedad del vehículo.

Se consultó el estatus legal en Plataforma México y el resultado mostró que la camioneta marca Nissan modelo 1997, contaba con reporte de robo vigente.

De inmediato se le informó que sería detenido por presunto robo de vehículo, además le dieron lectura de su carta de derechos.

El arrestado se consignó a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y después, junto con el objeto constitutivo de delito, se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.