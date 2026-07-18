Red de huachicol del caso Ruffo operó en SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Fiscal General, Ernestina Godoy Ramos, presentó por la noche del jueves los resultados de la investigación de la FGR que desmanteló lo que calificó como "la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento". En la misma, involucró al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Entre los puntos donde esa red concentraba el combustible, la funcionaria mencionó a San Luis Potosí.

Al exponer los hallazgos, la Fiscal describió una compleja estructura empresarial, financiera, aduanera y logística dedicada a introducir combustible al país mediante declaraciones falsas, con un esquema que, afirmó, alimentaba tanto la evasión fiscal como el financiamiento de organizaciones criminales. La red operaba mediante un esquema de importación fraudulenta de combustibles desde refinerías de Texas, en Estados Unidos.

Al ingresar el producto a México, las empresas declaraban el 10% de la capacidad de los ferrotanques o registraban el cargamento como si se tratara de otros productos para reducir el pago de impuestos.

Una vez en territorio nacional, el combustible era trasladado por ferrocarril hasta espuelas ferroviarias, donde era descargado sin los permisos correspondientes y transferido a pipas y tractocamiones de distintas empresas para su distribución y comercialización ilegal en varios estados del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La FGR estimó que el perjuicio a la Hacienda Pública superó los 4 mil millones de pesos.

El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Coahuila, Durango, Zacatecas y la Ciudad de México, detectando 25 objetivos y a personal de agencias aduanales.