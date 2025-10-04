FESTIVAL DEL CAFÉ EN EL MUSEO FRANCISCO COSSÍO

La programación de este encuentro busca dar visibilidad al trabajo de las y los productores de distintas regiones del país y en su edición actual incluye degustaciones, talleres, concursos, presentaciones artísticas y conferencias abiertas al público.

Este sábado 4 de octubre inicia con la ponencia Café y Poder a las 11:00 horas, a cargo de la Dra. Nelly Azalia Martínez. Su exposición analiza cómo las relaciones de poder han configurado la cafeticultura en México, con énfasis en la Huasteca Potosina. Señala que, bajo modelos de progreso y comercio, se desplazó a campesinos e indígenas hacia dinámicas productivas que derivaron en desigualdad y pobreza, aunque aún en este contexto las comunidades han mantenido la práctica del cultivo del café como parte de su vida social y cultural.

El programa continúa a las 12:00 horas con la conferencia Procesos de cultivo y secado de café en Veracruz, impartida por el Mtro. Rubén Romero Ortiz, quien abordará técnicas y particularidades del trabajo cafetalero en esa región, una de las más reconocidas del país en esta producción. La actividad busca resaltar los saberes locales que sostienen la calidad y diversidad del grano.

Por la tarde, de 15:00 a 17:00 horas, se llevará a cabo la masterclass del Método Tótem, un sistema mexicano de filtrado en cerámica diseñado para conservar la estabilidad térmica y extraer sabores definidos del café. A esta propuesta técnica se suma la participación del Ballet Zenit Oro y Plata, que se presentará de 16:00 a 17:00 horas como parte de la integración artística del festival.

La jornada concluirá con actividades musicales y de convivencia. De 17:00 a 19:00 horas se realizará el Coffee Party con la participación de Dj Vinil Box en la zona VIP, mientras que de 19:00 a 20:00 horas se presentará el concierto de Agüita de olla.

Con este programa, el festival combina reflexión académica, tradición cafetalera y expresiones artísticas en un mismo espacio cultural.