Encierran a depravado por caso de acoso sexual
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Santiago "N", quien es señalado por su probable participación en el delito de acoso sexual, derivado de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.
La denuncia que dio origen a la carpeta de investigación fue presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde la víctima refirió hechos ocurridos durante abril de 2026, relacionados con presuntas conductas de naturaleza sexual realizadas sin su consentimiento. Con los datos de prueba obtenidos durante las indagatorias, un agente del Ministerio Público formuló la solicitud del mandamiento judicial correspondiente ante un Juez de control, quien determinó procedente su emisión.
Posteriormente, personal investigador desplegó acciones de localización que permitieron ubicar al imputado en la colonia El Sauzalito, donde fue detenido.
Una vez concluido el protocolo respectivo, Santiago "N" fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, quedando a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para el desarrollo de su audiencia inicial.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
La SSPC descarta uso criminal de drones (video)
Rubén Pacheco
La Guardia Civil analiza los reportes de los aparatos, aunque la regulación es federal
Video | Atacan a la GCE en San Ciro; hay dos policías heridos
Redacción
La SSPC informó que se implementó un operativo en toda la zona media
Judicializan homicidio de alumno del Cobach; imputado solicitó amparo
Rubén Pacheco
El imputado en el caso interpuso un juicio de amparo que detiene el proceso penal en curso.