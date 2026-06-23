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Encierran a depravado por caso de acoso sexual

Por Redacción

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Encierran a depravado por caso de acoso sexual
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      Agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Santiago "N", quien es señalado por su probable participación en el delito de acoso sexual, derivado de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.

      La denuncia que dio origen a la carpeta de investigación fue presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde la víctima refirió hechos ocurridos durante abril de 2026, relacionados con presuntas conductas de naturaleza sexual realizadas sin su consentimiento. Con los datos de prueba obtenidos durante las indagatorias, un agente del Ministerio Público formuló la solicitud del mandamiento judicial correspondiente ante un Juez de control, quien determinó procedente su emisión.

      Posteriormente, personal investigador desplegó acciones de localización que permitieron ubicar al imputado en la colonia El Sauzalito, donde fue detenido.

       Una vez concluido el protocolo respectivo, Santiago "N" fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, quedando a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para el desarrollo de su audiencia inicial.

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