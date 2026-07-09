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Encierran a hombre por tentativa de feminicidio

Por Redacción

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Encierran a hombre por tentativa de feminicidio
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      La Fiscalía General del Estatal obtuvo una sentencia condenatoria contra Pedro "N", por su responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en la Huasteca Sur.

      La investigación inició tras la denuncia de la víctima, quien señaló haber sido agredida físicamente por el ahora sentenciado en el municipio de Huehuetlán. Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, posteriormente cumplimentada por la Policía de Investigación (PDI).

      Durante la audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público presentó los elementos que acreditaron la responsabilidad penal de Pedro "N", por lo que la autoridad judicial dictó una pena de más de cuatro años de prisión.

       Asimismo, el sentenciado deberá pagar una sanción pecuniaria y una reparación del daño en favor de la víctima.

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