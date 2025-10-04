Detienen a banda que robaba motocicletas

RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil Municipal asegura a banda que se dedicaba a robar motocicletas, entre el grupo se encuentra un menor de edad, una de las unidades que les fue retenida tenía reporte de robo.

En un recorrido de seguridad y vigilancia realizado el pasado jueves en la colonia Quintas de la Huerta, a la salida a la carretera Rioverde–Ciudad Valles, los elementos de la Guardia Civil aseguraron a tres personas, uno originario del Ejido Puente del Carmen, 2 de Cárdenas y un menor de edad.

Los detenidos presuntamente están relacionados con el robo de motocicletas en varios lugares de la Zona Media.

En el operativo se aseguraron dos unidades con modificaciones de identificación del vehículo y no portaban luces.

Una de las motocicletas aseguradas tenía reporte de robo en el ejido Santa Rita.

Uno de los vehículos era conducido por un joven originario del municipio de Cárdenas y que está señalado de haber participado en otros atracos de motocicletas.

El menor detenido cuenta con varios antecedentes, según lo arrojado por las plataformas de verificación consultadas.

De los detenidos, dos son originarios de Cárdenas y una mujer del ejido Puente del Carmen, los que fueron puestos a disposición de la Fiscalía.