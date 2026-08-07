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Seguridad

Entre basura, rescatan a perritos en Arbolitos

Los animales presentaban deshidratación y desnutrición severa, de acuerdo con la valoración

Por Redacción

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Entre basura, rescatan a perritos en Arbolitos
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      En un condominio de la colonia Arbolitos, tres perros, presuntamente mantenidos en condiciones de maltrato y abandono, fueron rescatados por oficiales de la policía capitalina.

      Fue a través del área de Bienestar Animal que se recibió la solicitud de apoyo realizada por habitantes del sector, quienes apoyaron en el rescate de los ejemplares, que permanecían en un área interior de los condominios. Tras su rescate, fueron trasladados  al Centro Integral de Bienestar Animal (CIBA), para recibir atención médica especializada y permanecer bajo resguardo.

      En la valoración inicial, personal veterinario determinó que los tres perritos de raza chihuahua, los cuales aparentemente habitaban entre residuos plásticos, presentaban deshidratación y desnutrición severa, por lo que de inmediato se inició su tratamiento y proceso de recuperación.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Jefatura de Ecología y Protección Animal, informó que presentará la denuncia correspondiente por el probable delito de maltrato animal, ante la Fiscalía General del Estado.

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      Asimismo, la corporación reconoció la participación de la ciudadanía, cuya denuncia fue fundamental para salvaguardar la integridad de los animales.

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