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Evitan posible explosión de gas en Villa de Pozos

Por Redacción

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Evitan posible explosión de gas en Villa de Pozos
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      Un fuerte olor a gas causó alarma entre habitantes del fraccionamiento La Campiña, en el municipio de Villa de Pozos, quienes reportaron el hecho a las corporaciones de auxilio y resultó que se trataba de un tanque de gas que tenía fuga de combustible que fue retirado para evitar cualquier tragedia.

      La tarde del viernes, vecinos del mencionado fraccionamiento pidieron auxilio a Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, ya que se percibía un fuerte olor a gas LP y se temía que se suscitara alguna explosión.

      Personal de la corporación acudió al sitio y revisó en un domicilio, en donde los moradores pidieron se revisaron cilindro de gas LP de 30 kilos de capacidad, el cual presentaba una fuga de combustible debido a las malas condiciones en que se encontraba en la parte inferior.

      Ante esto recipiente fue retirado de lugar por los mismos socorristas para su destrucción y finalmente el caso no pasó más allá del susto.

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