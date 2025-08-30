logo pulso
Fallece ama de casa de infarto en vía pública

Por Redacción

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Fallece ama de casa de infarto en vía pública

Una mujer que recién había acudido a un consultorio del Doctor Simi, falleció de un infarto en la vía pública y quedó sin vida en la avenida San Lorenzo en el fraccionamiento El Paraíso Cielo, aledaño a la colonia San José.

El hecho ocurrió antes del mediodía de este viernes, cuando la mujer recién había salido de consulta de una farmacia de similares ubicada en la zona y se fue a la parada del camión para irse a su domicilio.

Sin embargo, en determinado momento se desvaneció y algunos testigos intentaron auxiliarla, incluso un médico que de casualidad pasaba por la zona también la intentó reanimar pero se percató que ya nada se podía hacer.

Aún así, socorristas de la Guardia Civil de Soledad llegaron a atenderla y confirmaron su fallecimiento, por lo que se llamó al resto de las autoridades.

Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares para la sepultura respectiva. 

