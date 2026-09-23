Fallece perito de la FGE herido en accidente
Se le trasladó a un hospital privado para ser atendido pero no pudieron salvarlo
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Un perito de la Fiscalía General del Estado, que había resultado lesionado en una volcadura en la supercarretera a Rioverde, finalmente perdió la vida en un hospital de la capital a donde había sido trasladado para recibir atención médica pese a los esfuerzos que se hizo para salvarlo.
Se trató de William Abraham Ávalos Verdín, quien estaba comisionado en la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado, con sede en Rioverde.
El accidente en que resultó herido ocurrió la mañana del lunes, cuando Ávalos Verdín viajaba a bordo de una camioneta tipo pick up de la Policía de Investigación, circulando por la supercarretera a Rioverde.
En el kilómetro 3, el conductor perdió el control de la unidad y ésta se salió del camino dando de volteretas para quedar atorada en la cerca de alambre a unos metros de la cinta asfáltica.
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El perito y tres compañeros resultaron lesionados y fueron por paramédicos que acudieron al sitio, como él presentaba lesiones graves de emergencia se le trasladó a un hospital privado de la capital para ser atendido, pero finalmente perdió la vida este martes pese a los esfuerzos médicos.
En sus redes sociales, la Fiscalía General del Estado lamentó el fallecimiento del perito y expresó condolencias a los familiares, a quienes deseó pronta resignación en este duelo.
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