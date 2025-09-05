Fardero es sorprendido en tienda de El Dorado

Policías municipales detuvieron a un hombre de 25 años que fue sorprendido saliendo de una tienda departamental ubicada en plaza El Dorado, con mercancía escondida entre su ropa. Ante el reporte de personal, los agentes municipales acudieron para realizar la detención del señalado.

En acciones del Operativo Escudo Urbano, los agentes de la Policía Municipal de la capital acudieron al llamado de personal de una tienda de la referida plaza que indicaban haber detectado a un hombre deambulado por la tienda, ingresado a un probador para enseguida salir de la tienda con mercancía que ocultó bajo su ropa.

Ante el señalamiento, los oficiales municipales ubicaron al individuo, quien fue encontrado en posesión de cinco playeras de manga corta de las marcas GAP, Tommy Hilfiger y Aeropostale, así como dos shorts de otras marcas, todo con un valor de 2 mil 705 pesos.

A petición de la parte afectada se procedió con la detención de Jhoan “N” de 25 años, por el probable delito de robo.

Finalmente, el asegurado fue llevado al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente presentado a la Fiscalía General del Estado para que se determine su situación legal.