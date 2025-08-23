Fardero robaba cajas de colores en Walmart

En atención a un reporte de robo a comercio, agentes de la Policía Municipal realizaron la detención de un hombre que fue señalado de sustraer mercancía de la tienda con razón social Walmart, ubicada en la avenida Muñoz.

De acuerdo al reporte de los hechos, personal de seguridad del comercio solicitó el apoyo policial al detectar a un hombre que sustrajo de la sección de papelería, cajas de colores Premium, con un valor de 558 pesos, los cuales no pagó al salir del comercio.

Los agentes municipales ubicaron al señalado aún con la mercancía sustraída, por lo que le informaron del motivo de su detención. Además, al procesar sus datos en la base policial se supo que contaba con antecedentes por delitos similares en otros comercios.

A petición de la parte afectada, se procedió con la detención de Omar René “N” de 40 años, quien fue presentado a la Fiscalía General del Estado donde será determinada su situación legal.

