Farderos pretendían robarse chocolates, papelería y maquillaje

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En distintas colonias de Soledad, un total de tres personas señaladas de robo a comercio fueron detenidas en diferentes hechos por la Policía Municipal.

Los oficiales de la Guardia Civil Municipal detuvieron a Luis "N", de 29 años; Imelda "N", de 69; y Julián "N", de 33, en hechos registrados en establecimientos comerciales ubicados en el fraccionamiento España, la colonia San Francisco y Jardines del Valle.

Fue el propio personal de los establecimientos quienes realizaron los llamados de auxilio, señalando que las personas involucradas presuntamente intentaron sustraer diversa mercancía sin comprobar su compra. En el primer caso, ocurrido en el fraccionamiento España, trabajadores de una tienda de autoservicio solicitó el apoyo de la policía para proceder en contra de Luis "N", quien presuntamente ocultó diversos artículos de papelería e intentó salir del establecimiento sin pagar.

En un segundo hecho, registrado en la colonia San Francisco, fue detenida una adulta mayor de 69 años, por ser señalada por presuntamente intentar sustraer productos de belleza personal sin realizar el pago correspondiente.

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Finalmente, en la colonia Jardines del Valle, oficiales municipales detuvieron a Julián "N", por presuntamente intentar sustraer chocolates de un establecimiento comercial.

Los tres detenidos, así como la mercancía asegurada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de definir su situación legal.