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Tres vehículos protagonizan accidente vial

Por Redacción

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Tres vehículos protagonizan accidente vial
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      Una camioneta recolectora de basura, un automóvil y una motocicleta, tomaron un parte en un accidente vial registrado este sábado en la avenida Ricardo B. Anaya, en donde los daños materiales fueron mínimos pero el conductor de la última unidad resultó con golpes.

      Según los hechos ocurridos cerca de las 11 de la mañana de este sábado, inicialmente una camioneta Ford de modelo antiguo, recolectora de basura, se desplazaba sobre la avenida Ricardo B. Anaya en dirección de oriente a poniente.

      Fue cuando iba aproximándose a la calle Londres, en donde el conductor no tuvo precauciones y terminó chocando contra un automóvil Nissan March color gris y una motocicleta de color negro, resultando el conductor de ésta última con algunos golpes.

      Los últimos vehículos se encontraban en parada momentánea, ya que esperaban el cambio del semáforo de rojo  a verde;.

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      Momentos después, los paramédicos llegaron al lugar para atender al motociclista, quien tenía algunas lesiones y se evaluaba  su traslado a un hospital para continuar recibiendo atención médica.

      Elementos de la Policía Vial Municipal pudieron tomar conocimiento del accidente, pero se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio respecto a los daños y lesiones.

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