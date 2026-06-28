Sudáfrica y Canadá abren dieciseisavos

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Este domingo, 28 de junio, Sudáfrica y Canadá disputarán el primer partido de los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo de 2026.

El compromiso, mismo que se celebrará en el Estadio Los Ángeles, no se transmitirá por televisión abierta. Sin embargo, podrá verse a través de plataforma de streaming.

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-----¿Cómo llegarán Sudáfrica y Canadá a los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo de 2026?Canadá se convertirá en el primer coanfitrión en jugar fuera de sus fronteras cuando se mida en la primera eliminación directa del torneo contra Sudáfrica.Ambas selecciones jugarán en el estadio de Los Ángeles, en un inédito choque de dieciseisavos que los une por una mera coincidencia: las dos han superado la primera ronda de fase de grupos por primera vez en su historia.Y con esa mentalidad de romper barreras saltarán al campo del estado de California, aunque el partido se presenta como un salto al vacío tanto para los canadienses como para los sudafricanos.El desafío podría poner a prueba el templo emocional de las filas canadienses, que por primera vez en el torneo deberán competir sin la ventaja que otorga la localía, ni el empuje directo de su público en las gradas del estadio.Canadá asume el reto con la motivación de haber roto una sequía histórica al superar la fase de grupos por primera vez en tres participaciones, aunque no pudo alzarse con el liderato del Grupo B, que le arrebató Suiza en la última jornada, luego de vencerla por 2-1.Los Bafana Bafana aterrizan en dieciseisavos después de una sorprendente victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que los puso en el segundo puesto del Grupo A.Este agónico partido representó la metamorfosis del equipo africano, que logró enderezar el rumbo luego de un inicio que hacía presagiar lo peor, con derrota en el juego inaugural contra México por 2-0 y un empate 1-1 con República Checa. Ahora, quieren hacer historia en esta Copa del Mundo.Canadá marcará un hito sin precedentes en la competencia, ya que hasta ahora nunca un país organizador había tenido que disputar un encuentro de eliminación directa lejos de su público.