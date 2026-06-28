Así se disputarán los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo

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La Copa del Mundo 2026 entra en su fase decisiva este domingo con el duelo entre Sudáfrica y Canadá.

Los partidos de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

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Concluyó la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y, para muchos aficionados, comienza la parte más emocionante de la justa.Sudáfrica vs CanadáBrasil vs JapónAlemania vs ParaguayPaíses Bajos vs MarruecosCosta de Marfil vs NoruegaFrancia vs SueciaMéxico vs EcuadorInglaterra vs RD CongoBélgica vs SenegalEstados Unidos vs Bosnia-Herzegovina.España vs AustriaPortugal vs CroaciaSuiza vs ArgeliaAustralia vs EgiptoArgentina vs Cabo VerdeColombia vs Ghana