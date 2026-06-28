Así se disputarán los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo
Sudáfrica y Canadá protagonizan el primer encuentro de dieciseisavos, marcando el inicio de la fase decisiva.
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La Copa del Mundo 2026 entra en su fase decisiva este domingo con el duelo entre Sudáfrica y Canadá.
Los partidos de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026
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Concluyó la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y, para muchos aficionados, comienza la parte más emocionante de la justa.
Sudáfrica vs Canadá
Brasil vs Japón
Alemania vs Paraguay
Países Bajos vs Marruecos
Costa de Marfil vs Noruega
Francia vs Suecia
México vs Ecuador
Inglaterra vs RD Congo
Bélgica vs Senegal
Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina.
España vs Austria
Portugal vs Croacia
Suiza vs Argelia
Australia vs Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana
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