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Otro ataque de abejas se registra en la Huasteca

Por Redacción

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Otro ataque de abejas se registra en la Huasteca
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre de la tercera edad que cruzaba de la colonia Estación hacia la colonia Doctor Márquez fue atacado por un enjambre de abejas.

      El incidente ocurrió la tarde de este sábado, en el Derecho de Vía, sobre una vereda que comunica la colonia Estación con la colonia Doctor Márquez.

      De acuerdo con la información recabada, los insectos salieron de la parte baja de un puente y el adulto mayor sufrió picaduras en varias partes del cuerpo.

      Como pudo, logró alejarse y llegó a un gimnasio ubicado a un costado de la Carretera al Ingenio, donde fue auxiliado por varias personas.

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      Posteriormente se dio aviso al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, minutos después, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le ofrecieron trasladarlo a un hospital; sin embargo, el hombre rechazó la atención médica, por lo que únicamente le brindaron recomendaciones.

      Con este hecho, ya son dos ataques de abejas que se registran en la semana, en la zona Huasteca. Y es que el pasado 25 de junio, en una comunidad de Tamasopo, un hombre de 61 años falleció a causa de las picaduras de estos insectos, al encontrarse junto a su hijo trabajando en su parcela. 

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