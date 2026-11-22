Mujer le da golpiza a otra que está embarazada
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Una mujer que golpeó a otra que está embarazada, fue arrestada por oficiales de Guardia Municipal adscritos a la Jefatura regional norte, en hechos registrados en calles de la colonia Condado El Sauzal.
Fue durante recorridos preventivos en la carretera a Zacatecas y la calle del Arco, que los agentes municipales detectaron a una mujer agrediendo físicamente a otra, por lo que de inmediato acudieron para restablecer el orden.
En la entrevista posterior a los hechos, la afectada indicó que la implicada, identificada como Ana "N" de 35 años, comenzó con agresiones verbales y luego empezó a golpearla.
La presunta víctima manifestó encontrarse embarazada y derivado de la agresión presentó malestar por lo que fue atendida por paramédicos que realizaron la canalización al hospital para valorar el estado de salud, presentando posible esguince cervical.
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Ante los hechos, los oficiales municipales procedieron con la detención de Ana "N", posteriormente quien fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades sobre el hecho.
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