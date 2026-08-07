Habría abusado de menor en una escuela

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TAMAZUNCHALE.- Policías de Investigación capturaron a un hombre que presuntamente abusó sexualmente de una adolescente en una escuela de Tamazunchale.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jesús "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado.

El mandato judicial fue ejecutado por elementos operativos en el fraccionamiento Infonavit Buenos Aires, donde el imputado fue informado del motivo de su detención y de los derechos que le asisten como persona imputada.

De acuerdo con la investigación, los hechos que se le atribuyen ocurrieron en junio de 2026, al interior de la caseta de vigilancia de una institución educativa de la Huasteca Sur, ubicada en la localidad de Achiquico, donde presuntamente realizó actos de naturaleza sexual en agravio de una adolescente.

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Tras su captura, el imputado fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Tamazunchale.