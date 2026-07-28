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Seguridad

Hallan en estado de descomposición a vecino en Valles

Aparentemente, el hombre tenía varios días de haber fallecido

Por Redacción

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Hallan en estado de descomposición a vecino en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Un sexagenario fue encontrado sin vida y en estado de descomposición en un departamento ubicado en la zona centro de la ciudad.

      La tarde del domingo, una mujer pidió auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1, luego de localizar el cuerpo sin vida de su padre, Marco "N", de 65 años de edad, en un departamento situado en la planta alta de un edificio de la avenida Juárez, entre las calles Madero y Guerrero.

      Minutos después arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes confirmaron la situación. El infortunado se encontraba en el baño y, aparentemente, llevaba varios días de haber fallecido.

      La zona fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que se realizaran las diligencias correspondientes.

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      La hija del occiso comentó a las autoridades que Marco padecía desde hacía tiempo enfermedades crónico-degenerativas y vivía solo.

      Desde hacía varios días intentó comunicarse con él por teléfono, pero no lo consiguió, por lo que decidió acudir al departamento.

      Los peritos forenses no encontraron huellas de violencia y, con base en los antecedentes clínicos, se estableció que el hombre murió por causas naturales.

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