Hampones hurtaban baterías de tráilers

En atención a un reporte, oficiales de la Policía Vial Municipal de Soledad detuvieron a dos hombres que robaban las baterías de los tráliers en una empresa de transportes ubicada en la carretera a Matehuala.

Cuando los agentes viales transitaban sobre esa vía, a la altura de la colonia Las Capillas, atendieron a un ciudadano que pidió su apoyo, ya que sobre la misma vialidad, dentro de una empresa de transporte, observaron a dos individuos que entraron por la parte de atrás e intentaban abrir el cofre de las unidades que estaban ahí estacionadas.

Los policías ingresaron al inmueble con autorización de los responsables, quienes pidieron proceder legalmente en su contra, ubicando en el interior a los sujetos que se identificaron como José “N” de 33 años de edad y Uriel “N” de 35, ambos con tenían una actitud agresiva hacia la autoridad.

Los policías les realizaron una inspección a los sospechosos, encontrándoles tres baterías Mack, unas cizallas y un marro; de inmediato les informaron que serían detenidos por presunto robo, además les dieron lectura de su carta de derechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los arrestados se consignaron a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.