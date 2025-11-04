logo pulso
Hondureño es arrestado con droga y cigarros “piratas”

Policías estatales lo detectaron en patrullajes del municipio de Villa de Reyes

Por Redacción

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Hondureño es arrestado con droga y cigarros “piratas”

VILLA DE REYES.- Un presunto vendedor de droga, que además distribuía cigarros piratas, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal al detectarlo cuando realizaban patrullajes de seguridad en este municipio.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo en la colonia El Calvario, en el municipio mencionado,  donde efectivos de la GCE, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, detectaron a un sujeto que se conducía en forma sospechosa y por lo tanto le marcaron el alto.

El individuo dijo llamarse Wilmer “N” de 36 años de edad, originario de Honduras, el cual al parecer radica en el país de forma ilegal.

En la revisión que le practicaron le encontraron 20 paquetes de cigarros apócrifos que incumplían con la normativa de salud, así como 30 dosis de cristal y un teléfono celular.

Además, el sujeto cuenta con antecedentes criminales por probables delitos contra la salud, de ahí que se le podría considerar como objetivo prioritario.

